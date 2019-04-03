Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı

17 dakika önce

Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Akşam saatlerinde, çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Komandolar ve 100'e yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesine geldi. Komandolar ve zırhlı araçlar yine yoğun güvenlik önlemi altında Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. Komandoların ve zırhlı araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Komando, Suriye, 3. Sayfa
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