Suriye Sınırına Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı
17 dakika önce
Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Suriye
sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Akşam saatlerinde, çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı. Komandolar ve 100'e yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Kırıkhan
ilçesine geldi. Komandolar ve zırhlı araçlar yine yoğun güvenlik önlemi altında Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. Komandoların ve zırhlı araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
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