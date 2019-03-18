Suriye Sınırına Komando ve Zpt Sevkiyatı

- Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatıHATAY - Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.

- Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatı



HATAY - Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine komando ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.

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