Suriye Sınırına Komando ve Zpt Sevkiyatı
21 dakika önce
- Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatıHATAY - Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.
- Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatı
HATAY - Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine komando ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 Kaynak: İHA
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı
Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti