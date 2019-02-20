Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden Suriye
sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Kırıkhan ilçesinde değişik birliklerden gelen mühimmat yüklü askeri tırlar sınır birliklerine sevk edilmek üzere trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerince Kırıkhan ilçesinde geniş güvenlik altında geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.
Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:52 Kaynak: İHA
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