Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı



HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Kırıkhan ilçesinde değişik birliklerden gelen mühimmat yüklü askeri tırlar sınır birliklerine sevk edilmek üzere trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerince Kırıkhan ilçesinde geniş güvenlik altında geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.

Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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