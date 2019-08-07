Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesine doğru yola çıktı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap
ilçesi karşısında bulunan Suruç sınır hattına gönderildi. - ŞANLIURFA
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