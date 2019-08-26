Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
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ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesine ulaştı. Şanlıurfa
'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen 3 TIR'lık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ni bulunduğu 3'ümcü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
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