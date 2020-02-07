Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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