Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı, System.String[]

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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