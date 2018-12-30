Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Obüs Desteği

Suriye Sınırına Obüs Desteği

1 saat önce

Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye Sınırına Obüs Desteği, System.String[]
Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa'ya ulaştı.

Hatay'dan Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüslerden birkaç tanesi Şanlıurfa'ya geldi. Gaziantep üzerinden gelen obüsler, Şanlıurfa merkezde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Obüslerin sınır hattına yerleştirileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:24 Kaynak: İHA

Hatay, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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