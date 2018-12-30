Suriye Sınırına Obüs Desteği
1 saat önce
Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Hatay'dan Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüslerden birkaç tanesi Şanlıurfa'ya geldi. Gaziantep üzerinden gelen obüsler, Şanlıurfa merkezde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Obüslerin sınır hattına yerleştirileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:24 Kaynak: İHA
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