Suriye Sınırına Obüs Desteği
1 saat önce
- Suriye sınırına obüs desteğiŞANLIURFA - Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa'ya ulaştı.
- Suriye
sınırına obüs desteği
ŞANLIURFA - Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüsler Şanlıurfa
'ya ulaştı. Hatay
'dan Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen obüslerden birkaç tanesi Şanlıurfa'ya geldi. Gaziantep
üzerinden gelen obüsler, Şanlıurfa merkezde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığa giriş yaptı. Obüslerin sınır hattına yerleştirileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:31 Kaynak: İHA
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