Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı
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Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

48 dakika önce

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatıŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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