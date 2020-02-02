Suriye sınırına obüs sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına obüs sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
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