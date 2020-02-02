Suriye sınırına obüs sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına obüs sevkiyatı, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
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