Suriye sınırına obüs sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına obüs sevkiyatı
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
(İHA)
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