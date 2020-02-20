Suriye sınırına obüs sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına obüs sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

(İsmet Biçen/İHA)

Türkiye, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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