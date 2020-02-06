Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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