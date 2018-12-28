Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Obüs ve Tank Sevkiyatı

Suriye Sınırına Obüs ve Tank Sevkiyatı

57 dakika önce

HATAY'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Suriye Sınırına Obüs ve Tank Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Hatay'dan yola çıkarılan tank ve fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Konvoyun Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından geçirilerek, Cerablus'a götürüleceği belirtildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:04 Kaynak: DHA

Islahiye, Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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