Suriye Sınırına Obüs ve Tank Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.
HATAY'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde geçirildi. Hatay
'dan yola çıkarılan tank ve fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Konvoyun Karkamış
ilçesindeki gümrük kapısından geçirilerek, Cerablus
'a götürüleceği belirtildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:14 Kaynak: DHA
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