Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs, tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Reyhanlı'ya ulaşan askeri sevkiyat sınır hattına gönderildi.