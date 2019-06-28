Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi
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Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi

1 saat önce

Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesiHATAY - Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor.

Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi
HATAY - Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor.
ESAD güçleri tarafından İdlib'te TSK gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce askeri personel ve askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcı ulaştı. Burada askeri araçların dolumlarının yapılmasının ardından askeri personeller askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılarla yola çıktı.
Askeri personellerin sıcak çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.
Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
TSK, İdlib, Komando, Suriye, Genel
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