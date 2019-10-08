Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi
3 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.
Türkiye, Suriye sınırına roketatar rampaları yerleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:21
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