Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

Türkiye, Suriye sınırına roketatar rampaları yerleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.