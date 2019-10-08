Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi
24 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye- Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:40
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