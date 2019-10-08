Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi
Son Dakika Dünya Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye- Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.

Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:40 
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