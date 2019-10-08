Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye- Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.