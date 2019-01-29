Suriye Sınırına Sevk Edilen Komandolar Kilis'e Ulaştı
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis'e geldi.
Hatay
'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis
'e geldi.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa
ilçesinden geçerek kente ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:11 Kaynak: AA
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