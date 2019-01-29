Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Sevk Edilen Komandolar Kilis'e Ulaştı

Suriye Sınırına Sevk Edilen Komandolar Kilis'e Ulaştı

1 saat önce

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis'e geldi.

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis'e geldi.

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesinden geçerek kente ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Komando, Hatay, Kilis, Suriye, Güncel
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