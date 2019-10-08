Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırına sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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