Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırına sevkiyat

10 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.

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Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen Polis Özel Harekat ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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