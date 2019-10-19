Suriye sınırına sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen Polis Özel Harekat ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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