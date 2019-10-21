Suriye sınırına sevkiyat
37 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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