Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
Son Dakika Ekonomi Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırına sevkiyat

1 saat önce

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

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Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Türkiye, Kilis, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:51 
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