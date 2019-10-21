Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırına sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına sevkiyat

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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