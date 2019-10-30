Suriye sınırına sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:55 Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı: Suriye ordusuna katılın ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı