Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırına sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına sevkiyat

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:55 Kaynak: AA
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