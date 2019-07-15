Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor

9 saat önce

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.

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Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen içinde fırtına obüslerinin ve mühimmatın bulunduğu 15 kadar araç gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altındaki sınır birliklerine doğru hareket etti. - ŞANLIURFA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
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