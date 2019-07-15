Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor
9 saat önce
Suriye sınırına sevkıyat devam ediyorŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
sınırına sevkıyat devam ediyor
ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye
'nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen içinde fırtına obüslerinin ve mühimmatın bulunduğu 15 kadar araç gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altındaki sınır birliklerine doğru hareket etti.
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