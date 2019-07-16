Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
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