Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye
sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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