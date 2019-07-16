Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
1 saat önce
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
sınırına sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı ve sinyal kesici araçlar Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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