Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı ve sinyal kesici araçlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
Suriye, Hatay, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
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