Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor

TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.



Mardin'deki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri konvoy kente ulaştı. Tank taşıyıcı araçların da bulunduğu askeri konvoyda, silah, mühimmat ve askeri malzemeler taşındığı görüldü. Askeri konvoyun geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı. - Mardin

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