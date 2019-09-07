Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

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ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.


- Şanlıurfa
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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