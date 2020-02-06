Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor - Son Dakika

Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

18 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor, System.String[]

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Suriye sınırındaki birliklere gönderilen obüs ve tanklardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Türkiye'nin çeşitli bölgede ki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç sevkiyatları devam ediyor.


Haftalardır devam eden sevkiyat bugün de devam etti. Son olarak yaklaşık 11 araçlık konvoy Gaziantep istikametinden gelerek İslahiye'den geçiş yaptı.


Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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