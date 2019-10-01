Son Dakika Haberleri: - Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor
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- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

10 dakika önce

- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyorGAZİANTEP - Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı sürüyor.

- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

GAZİANTEP - Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine askeri araç sevkiyatı sürüyor. Gece boyunca tank, zırhlı araç ve iş makinelerinin yer aldığı çok sayıda araç Suriye sınırına gönderildi. yoğun güvenlik tedbirleri arasında sevkiyatı yapılan araçların ise ABD ile ortak kara ve hava devriyesinin gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine konuşlandırıldığı öğrenildi.

- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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