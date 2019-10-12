Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına Suriye Milli Ordusu sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına Suriye Milli Ordusu sevkiyatı

Suriye sınırına Suriye Milli Ordusu sevkiyatı

3 dakika önce

Akçakale'de konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, zırhlı araç ve otobüslerle sınıra gitti.

Akçakale'de konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, zırhlı araç ve otobüslerle sınıra gitti.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen SMO mensupları, sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere zırhlı araç ve otobüslerle hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

SMO mensuplarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.

Suriye sınırına Suriye Milli Ordusu sevkiyatı

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:17 Kaynak: AA
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