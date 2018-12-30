Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen tankların bulunduğu konvoy Gaziantep'in islahiye ilçesine ulaştı.
HATAY'dan Suriye
'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen tankların bulunduğu konvoy Gaziantep
'in islahiye ilçesine ulaştı. Hatay
'dan yola çıkan çok sayıda tank taşıyan askeri konvoy, öğle saatlerinde İslahiye
'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa
'ya gideceği bildirildi.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:32 Kaynak: DHA
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