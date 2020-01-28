Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
6 saat önce
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
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