Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına tank sevkiyatı

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:47 Kaynak: AA
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