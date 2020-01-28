Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay 'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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