Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
30 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:13 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi.
Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.
Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.
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