Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay
üzerinden Suriye
'ye geçeceği öğrenildi.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar otoyoldan Nurdağı'na ulaştı. TIR'ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Nurdağıgaziantep
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