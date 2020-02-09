Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, askeri malzeme ve personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye- Hassa karayolundan Hatay yönüne devam etti. Konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısından geçtikten sonra Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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