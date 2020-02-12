Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı

48 dakika önce

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tankları taşıyan tırlardan oluşan 11 araçlık konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti. Geniş güvenlik eşliğinde gerçekleştilen sevkiyatların gece boyu sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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