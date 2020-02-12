Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına tank sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tankları taşıyan tırlardan oluşan 11 araçlık konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti. Geniş güvenlik eşliğinde gerçekleştilen sevkiyatların gece boyu sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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