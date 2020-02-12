Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tankları taşıyan tırlardan oluşan 11 araçlık konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti. Geniş güvenlik eşliğinde gerçekleştilen sevkiyatların gece boyu sürmesi bekleniyor.
(İHA)
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