Suriye sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank sevkiyatı
7 saat önce
Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli bir plan çerçevesinde Türkiye 'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tırlara yüklenen tanklar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitmek üzere yoluna devam etti. Hatay'ın Reyhanlı ilesi istikametine götürülen tankların İdlip'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sevkiyatın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)
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