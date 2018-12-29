Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

21 dakika önce

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorGAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçları taşıyan tırlar, gece geç vakitlerde Gaziantep'e ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen tank yüklü askeri tırlar, konvoy halinde seyrediyor.
Hatay istikametinden gelen tırlar, güvenlik tedbirleri arasında sınır birliklerine doğru ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:46 Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Genel
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