Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor
21 dakika önce
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorGAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.
Suriye
sınırına tank sevkiyatı sürüyor
GAZİANTEP - Türkiye
'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçları taşıyan tırlar, gece geç vakitlerde Gaziantep
'e ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen tank yüklü askeri tırlar, konvoy halinde seyrediyor. Hatay
istikametinden gelen tırlar, güvenlik tedbirleri arasında sınır birliklerine doğru ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:46 Kaynak: İHA
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