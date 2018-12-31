Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

19 dakika önce

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor Sınır birliklerine tank desteği sürüyorŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
Sınır birliklerine tank desteği sürüyor

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personel ihtiyaçları ile yakıt ikmalleri yapılan tank yüklü tırlar, daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:38 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa
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