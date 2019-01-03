Suriye Sınırına Tank Sevkıyatı Sürüyor
2 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa
üzerinden Mardin
'e geçti.
Çeşitli birliklerden gönderilen tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personellerin ihtiyaçları karşılanarak tırların yakıt ikmalleri yapıldıktan sonra konvoy Mardin güzergahına doğru ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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